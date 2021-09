Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger von Auto angefahren: Unfallflucht

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Wittekindstraße wurde ein Fußgänger am Samstag (18.09.2021) gegen 22.30 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt. Der 29-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen beim Überqueren der Straße mit einem Auto zusammengestoßen, das danach von der Unfallstelle flüchtete. Der schwarze Opel hatte den Mann mit der Stoßstange am Bein erfasst. Der 29-Jährige, der einen Atemalkoholwert von rund 1,5 Promille hatte, wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Fahrer des Opels geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

