Polizei Köln

POL-K: 220126-4-K/MG Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 14-Jährigen

Köln (ots)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach der 14-jährigen Clara W. um Mithilfe. Sie hat sich am Dienstag, 25.01.2022, eigenständig aus einem Krankenhaus in Köln entfernt. Die 14-Jährige war dort am Vortag aufgrund gesundheitlicher Probleme eingewiesen worden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die wiederholt Vermisste noch im Bereich Köln aufhält. Weil die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen ergebnislos verlaufen sind, wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Clara W. machen?

Ein Lichtbild und eine Beschreibung der Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/73084

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell