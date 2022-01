Polizei Köln

POL-K: 220126-4-K Zivilpolizisten stellen falsche Wasserwerker nach Betrugsversuch bei Seniorin

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Dienstagnachmittag (25. Januar) eine Seniorin mutmaßlich vor falschen Wasserwerkern geschützt. Den Beamten fielen während eines Einsatzes zur lokalen Kriminalitätsbekämpfung in der Iltisstraße in Köln-Neuehrenfeld zwei Männer vor einem Haus auf, die sich oft umschauten und immer wieder im Hausflur verschwanden. Kurze Zeit später stiegen sie in ein Auto, in dem zwei weitere Männer saßen. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion 3 nahm die in Bremen und Hannover gemeldeten Männer mit zur Polizeiwache in Ehrenfeld, um die Umstände ihres seltsamen Verhaltens aufzuklären. Dies gelang mit Aussage der zwischenzeitlich befragten 95-jährigen Seniorin des Wohnhauses. Bei ihr hatten sich die Männer als Wasserwerker ausgegeben, waren jedoch ohne Beute geblieben. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass sie teilweise bereits wegen gleichgelagerter Betrugsmaschen in Erscheinung getreten sind. Dank der guten Beobachtung der Polizisten kommt nun ein weiterer Betrugsversuch hinzu. (kw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell