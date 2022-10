Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Unfall zwischen PKW und Radfahrerin

Speyer (ots)

Am 13.10.2022 gegen 18:15 Uhr befuhr eine 25-jähriger PKW-Fahrerin den Lindenweg und wollte in die Waldseer Straße einfahren. Gleichzeitig fuhr ein 14-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den Radweg der Waldseer Straße in Richtung Landwehrstraße, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Die PKW-Fahrerin übersah die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Die Radfahrerin erlitt beim Sturz eine leichte Schürfwunde am Knie. Am PKW entstand lediglich Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von ca.1500EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell