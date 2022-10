POL-PDLU: (Speyer) Kontrollstelle der Polizei

Limburgerhof (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Limburgerhof zwei Fahrzeuge von unbekannten Tätern aufgebrochen. In der Jahnstraße wurde in ein Renault Kastenwagen eines 59-jährigen aus Limburgerhof eingedrungen, nachdem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde dann das Smartphone des Geschädigten entwendet. Ebenfalls mittels Einschlagen einer Scheibe verschafften sich in der ...

