Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Limburgerhof zwei Fahrzeuge von unbekannten Tätern aufgebrochen. In der Jahnstraße wurde in ein Renault Kastenwagen eines 59-jährigen aus Limburgerhof eingedrungen, nachdem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde dann das Smartphone des Geschädigten entwendet. Ebenfalls mittels Einschlagen einer Scheibe verschafften sich in der gleichen Nacht unbekannte Täter Zugang in ein in der Von-Denis-Straße abgestellten Mitsubishi eines 35-jährigen ebenfalls aus Limburgerhof. Der Versuch, das Autoradio zu entwenden misslang, jedoch wurde aus dem Kofferraum eine Endstufe sowie ein Subwoofer im Gesamtwert von circa 500 Euro entwendet.

