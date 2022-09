POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss; Sicherstellung von Cannabis in geringer Menge

Donsieders (ots) - Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, wurde der Brand in der Wiesenstraße gemeldet. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Werkstatt ist an eine Garage und das freistehende Wohnhaus angebaut. Der Brand konnte gelöscht werden. Es wurden lediglich die Werkstatt und die Garage unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen. Am Wohnhaus selbst sind lediglich Rauchverfärbungen zurückgeblieben. Ein ...

