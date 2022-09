POL-PDPS: Heckscheibe an Opel Astra eingeschlagen

Pirmasens (ots) - Am Montag, gegen 11:00 Uhr, war eine 82-jährige Frau aus dem Landkreis in einem Discounter in der Arnulfstraße beim Einkaufen. Ihr beiger Geldbeutel aus Lederimitat befand sich in ihrer mittels Reißverschluss verschlossenen Handtasche, die wiederum am Kindersitz des Einkaufswagens festgeknotet war. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. ...

mehr