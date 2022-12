Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichen gestohlen

Waldbröl (ots)

Am Mittwochabend (28. Dezember, 20.15 Uhr) hat ein Unbekannter in Waldbröl-Hermesdorf die Kennzeichen GM-TW 2020 von einem Mercedes Vito abmontiert und gestohlen. Der Vito war auf einem Grundstück an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße abgestellt. Aufgefallen war der Diebstahl am Donnerstagmorgen. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte inzwischen ermittelt werden, dass die Kennzeichen von einem Unbekannten gegen 20.15 Uhr abmontiert und gestohlen worden sind. Hinweise zu dem Mann, der sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte, nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

