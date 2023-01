Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Am Samstag (31. Dezember) kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße "Am alten Bahnhof" in Niederseßmar in Gummersbach zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Gegen 00.12 Uhr ein 20-jähriger Engelskirchener mit seinem Auto von einem Fast Food Restaurant kommend in Richtung der Waschboxen auf dem Tankstellengelände. Zeitgleich fuhr ein 25-jähriger Radfahrer aus Gummersbach mit seinem Fahrrad auf dem Gelände. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten der Radfahrer und der Pkw. Dabei zog sich der 25-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell