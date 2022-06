Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin (50/1706)

Speyer (ots)

Am 17.06.2022, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 46-jähriger PKW-Fahrer die Iggelheimer Straße von Schifferstadt kommend in Richtung Speyer und wollte hier auf die Anschlussstelle der B9 nach links auffahren. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er eine ihm entgegenkommende, bevorrechtigte 35-jährige Motorradfahrerin, die nicht mehr rechtszeitig ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich die Motorradfahrerin an der Schulter verletzte. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzten 7000 Euro.

