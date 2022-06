POL-PDLU: Einbruch in Kirchengebäude (22/1410)

Speyer (ots) - Am 18.06.2022 gegen 10:30 Uhr kam es in der Verlängerung der Holzstraße in Speyer (Radweg in Richtung Dudenhofen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer e-Bike-Fahrerin und einem entgegenkommenden Senioren-Dreirad-Fahrer, infolge dessen beide Radfahrer stürzten und sich verletzten. Zwei Ersthelfer leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungswagen. Die beiden Ersthelfer und weitere Zeugen werden ...

