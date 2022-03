POL-NB: Räuberischer Diebstahl in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 28.02.2022, 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr kam es in der Tibujewstraße in 17036 Neubrandenburg zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu der Erdgeschosswohnung und entwendeten, nach Angaben der 59-jährigen Mieterin einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus den Räumlichkeiten. Sachschaden wurde ...

