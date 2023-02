Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil)

(Rosenfeld/ Zollern-Alb-Kreis): Nach Umweltdelikt Widerstand geleistet

Oberndorf am Neckar (ots)

Nachdem der Fahrer eines Pkw von einem Zeugen beobachtet worden ist, wie er auf dem Rastplatz an der L 415 zwischen Brittheim und Bochingen auf Gemarkung Oberndorf im Landkreis Rottweil mehrere Altreifen hinter der dortigen Rasthütte illegal entsorgt hat, sollte der Fahrzeughalter am Samstag gegen 18.15 Uhr in Rosenfeld in der Zollernstraße von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Balingen überprüft werden. Der 37 -jährige Fahrzeughalter konnte vor seinem Wohnhaus angetroffen werden, reagierte nach entsprechendem Vorhalt jedoch sofort verbal aggressiv, verweigerte die Angabe der Personalien und ging mit erhobener Bierflasche auf die Beamten zu. Die Flasche wurde ihm abgenommen, worauf es zu einem Gerangel kam, in dessen Verlauf durch die Polizei Pfefferspray eingesetzt werden musste. Dennoch gelang es dem 37 -jährigen, sich loszureißen und in das Wohnhaus zu flüchten. Nach Hinzuziehung weiterer Streifen öffnete er letztlich die Haustür wieder, wonach er vorläufig festgenommen wurde. Da bei ihm eine alkoholische Beeinflussung vorlag und der Verdacht bestand, dass er seinen Pkw beim Abladen der Altreifen bereits unter dieser Beeinflussung geführt hat, wurden beim ihm zwei Blutproben entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die vorläufige Festnahme aufgehoben. Bei der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

