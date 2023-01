Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Sonntagmorgen (22.01.2023) in ein Bekleidungsgeschäft in Warendorf eingebrochen.

Der Unbekannte verschaffte zwischen 09.15 Uhr und 09.30 Uhr Zutritt zu dem Haus an der Münsterstraße. Hier machte er sich an einem Tresor zu schaffen. Eine Zeugin aus einer benachbarten Bäckerei bemerkte den Einbrecher - dieser flüchtete daraufhin - mit zwei Getränkeflaschen als Beute.

Wer kann Hinweise zu dem Täter, dem Einbruch oder verdächtigen Personen in der Umgebung geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell