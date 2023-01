POL-WAF: Oelde. Zeugin/Zeuge nach Zusammenstoß gesucht

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstag (19.01.2023) in ein Mehrfamilienhaus in Wadersloh-Diestedde eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 16.05 Uhr und 21.05 Uhr Zutritt zu dem Haus an der Eichendorffstraße. Hier stahlen sie Schmuck aus einer Wohnung und flüchteten. Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

mehr