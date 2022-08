Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - unter Alkoholeinwirkung beinahe Polizeiauto gerammt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 11.08.2022 gegen 23:00 Uhr konnte in der Kaiserlauterstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines 3er BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor war er einer Streifenwagenbesatzung nach dem Ortseingang Hausen mit seinem BMW entgegengekommen. Dabei fuhr er auf die Gegenfahrbahn, sodass es beinahe zu einem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen gekommen wäre. Dies konnte nur durch ein starkes Ausweichmanöver nach rechts durch den Polizeibeamten verhindert werden. Anschließend konnte er in der Kaiserlauterstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 36-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

