POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse aus der Jackentasche

Varel (ots) - Am Sonntag wurde eine Scheibe der Weberei an der Oldenburger Straße auf unbekannte Weise beschädigt. Die äußere Glasscheibe wurde dabei vollständig zerstört. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven ...

