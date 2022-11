Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Weitere Brände im Wilhelmshavener Stadtgebiet

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.11.2022 kam es erneut zu einem Kellerbrand und weiteren Containerbränden im Wilhelmshavener Stadtgebiet. Gegen 07:53 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine starke Rauchentwicklung aus einem Keller in der Pommerschen Straße. Die Feuerwehr Wilhelmshaven konnte den Brandherd, Gegenstände in einem Lagerraum, schnell lokalisieren und löschen, sodass eine Ausbreitung des Brandes verhindert wurde. Hier gerieten gelagerte Gegenstände und Möbel aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. . Es entstand ein Gebäudeschaden im 5-stelligen Bereich. Wenige Stunden zuvor kam in es in unmittelbarer Nähe, in der Bremer Straße, in der Tilsiter Straße und in der Peterstaße zu Containerbränden. Neben der Feststellung der Brandursache durch spezialisierte Brandermittler ist auch Bestandteil der Ermittlungen, ob die Brände in einem unmittelbaren Tat-/Täterzusammenhang stehen. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger erneut, verdächtiges Verhalten in den Bereichen der Brandorte den Ermittlern unter der Rufnummer: 04421/942-0 mitzuteilen. Für die Ermittlungen sind auch Fotos und Videos der bereits bekannten Brände von Bedeutung. Die Mitglieder der Sonderkommission bitten um Zusendung entsprechender Dateien an: fk1@pi-whv.polizei.niedersachsen.de

