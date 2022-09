Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand im Schwarzwald-Baar-Klinikum

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Brand im Schwarzwald-Baar-Klinikum in der Klinikstraße ist es am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr gekommen. Das Feuer brach in einem Patientenzimmer auf der Station 42 aus bislang unbekannter Ursache aus. Ein 27-jähriger Pfleger löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren Villingen und Schwenningen. Ein im Zimmer untergebrachte 63-jähriger Patient wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt werden. Auch der Pfleger und drei weitere Pflegekräfte im Alter von 55 und 40 Jahren wurden leicht verletzt und erlitten eine Rauchgasvergiftung. Eine Evakuierung der Station war nicht erforderlich. Die Feuerwehr entlüftete sie. Zur Ermittlung der Brandursache befanden sich Kräfte des Polizeireviers Villingen sowie der Kriminalpolizei vor Ort. Der Sachschaden wird auf rund 2.000,- EUR geschätzt. Die Feuerwehren Villingen und Schwenningen befanden sich mit 50 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

