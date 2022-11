Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreister Wiederholungsdieb geht in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Sicherheitsmitarbeiter hielten einen Wiederholungstäter am Mittwoch, 16.11.2022, fest und übergaben ihn der Polizei. Bei der Kriminalpolizei kam ein weiterer Ladendiebstahl des Täters ans Licht. Er ging in Untersuchungshaft.

Sicherheitsmitarbeiter bemerkten gegen 10:05 Uhr einen Mann, der sich in dem Geschäft an der Bahnhofstraße/ Stresemannstraße eine hochwertige Jacke aus der Auslage nahm und damit das Geschäft verließ, ohne sie zu bezahlen. Als der Beobachter den Dieb ansprach, machte dieser Anstalten zu flüchten, so dass der Sicherheitsmitarbeiter ihn festhielt und die Polizei informierte.

Der polizeibekannte 41-jährige Dieb hatte bereits zwei Tage zuvor vier hochwertige Jacken aus dem Geschäft gestohlen, ohne dass es gelungen war, ihn festzuhalten.

Die Polizisten nahmen den Dieb vorläufig fest und übergaben ihn den Sachbearbeitern des Kriminalkommissariats.

Die Kriminalbeamten stellten fest, dass gegen den 41-Jährigen ohne festen Wohnsitz eine weitere Strafanzeige wegen Ladendiebstahl vorlag.

Am 15.11.2022 hatten ihn Mitarbeiter eines Baumarktes an der Beckhausstraße dabei beobachtete, wie er einen teuren Abbruchhammer in der Nähe des Ausgangs zum Diebstahl bereit legt. Als er das Geschäft verließ, nahm er den deponierten Hammer auf und entfernte sich. Auf Ansprache ließ er die Beute fallen und versuchte zu flüchten. Der Zeuge verfolgte den 41-Jährigen, hielt ihn fest und übergab ihn der Polizei.

Die Kriminalbeamten führten den polizeibekannten Ladendieb dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

