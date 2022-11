Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy-Raub am Morgen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Donnerstagmorgen, 17.11.2022, entriss ein Unbekannter einem jungen Mann das Handy in Nähe des Hauptbahnhofs und lief davon.

Der 18-Jährige aus Bad Salzuflen verließ gegen 07:30 Uhr den Hauptbahnhof. Dabei benutzte er sein Handy. Als er an der Herbert-Hinnendahl-Straße auf dem Bürgersteig stand, kam ein junger Mann von hinten auf ihn zu und riss ihm sein iPhone 8 aus der Hand. Der 18-jährige versuchte noch den jungen Täter in Richtung Innenstadt zu verfolgen, doch dieser war zu schnell. Am Donnerstagmittag erstatte er auf der Polizeiwache am Kesselbrink eine Strafanzeige.

Nach der Beschreibung des 18-Jährigen, soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann im Alter zwischen 18 und 20 Jahren handeln, der 180 cm groß war. Er war dunkelhäutig und seine Statur wirkte schlank und sportlich. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell