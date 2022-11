Polizei Bielefeld

POL-BI: VW-Fahrer und Zeugen nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck-

Ein Fahrrad-Fahrer erlitt bei einen Unfall am Freitagmittag, 28.10.2022, leichte Verletzungen. Die Polizei sucht den Fahrer eines VW mit Bielefelder Kennzeichen sowie Zeugen.

Ein unbekannter PKW-Fahrer befuhr gegen 13:35 Uhr die Dorfstraße und bog in die Dörpefeldstraße ab. Bei dem Abbiegevorgang touchierte der PKW das Vorderrad des Fahrrades eines 56-jährigen Bielefelders, der in diesem Moment vom Gehweg aus auf die Dörpefeldstraße fuhr, um sie zu überqueren. Der Radfahrer kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der PKW-Fahrer, der den Zusammenstoß nicht bemerkt haben muss, setzte seine Fahrt in die Schwagstraße fort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach Angaben des Radfahrers um einen grauen oder schwarzen VW Golf IV.

Eine Zeugin beschrieb den gesuchten PKW als einen dunklen älteren VW, möglicherweise Polo oder Golf, mit dem Kennzeichenfragment BI-RB.

Vermutlich entstand aufgrund des leichten Zusammenstoßes kein Schaden an dem PKW. Bislang verliefen die Ermittlungen zu dem Gesuchten negativ..

Die Polizei sucht zwei Zeuginnen, die zur Unfallzeit offensichtlich aufgrund des Unfallgeräusches aus dem nahegelegenen Café auf die Straße gelaufen sein sollen, sowie weitere Zeugen.

Der PKW-Fahrer sowie die Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell