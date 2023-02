Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Großer Stein auf der Straße beschädigt einen Sattelzug

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, ist auf der Bundesstraße 523 ein Lastwagen durch einen auf der Straße liegenden Stein beschädigt worden. Ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der B 523 aus Richtung Tuttlingen kommend nach Tuningen unterwegs. Etwa einen Kilometer nach der Abfahrt Konzenberg überfuhr der Mann einen großen Stein, der auf der rechten Fahrspur lag. Hierdurch wurde der Druckluftkreislauf des Bremssystems am Sattelzug unterbrochen und die Hinterachse des Aufliegers beschädigt, was ein Weiterfahren unmöglich machte. Während der Instandsetzung des Lastwagens musste die Polizei die B 523 einspurig sperren. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht. Nach derzeitigen Stand geht die Polizei davon aus, dass sich der Stein ohne Fremdeinwirkung vom Boden löste und die naheliegende Böschung hinabrollte.

