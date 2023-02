Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Schillerstraße - unbekannte Autofahrerin streift mehrere geparkte Autos und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen (21.02.2023)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagvormittag auf der Schillerstraße ereignet hat. Gegen 11.15 Uhr fuhr eine ältere Frau mit einem roten Renault, vermutlich Clio, mit KN-Kennzeichen auf der Schillerstraße in Richtung Bahnhof. Dabei streifte die Renault-Fahrerin zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Autos und beschädigte diese im Bereich der Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro. Ohne sich um die verursachten Beschädigungen zu kümmern, setzte die Frau ihre Fahrt jedoch fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die flüchtige Autofahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

