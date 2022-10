Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Goslar vom 13.10.2022

Goslar (ots)

Rezeptfälschung

Goslar. Am Mittwoch betraten in unterschiedlichen Zeitabständen eine 39-jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld, ein 45-jährigen Clausthaler und eine bislang unbekannte männliche Person eine Apotheke in der Klubgartenstraße. Hierbei versuchten die drei Beschuldigten ein Rezept einzulösen, welches vermutlich zuvor aus der ausstellenden Arztpraxi entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Rezept sichergestellt.

Sachbeschädigung an Pkw

Goslar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen Pkw VW Passat, welcher in der Ortelsburger Straße am Fahrbahnrand geparkt war. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Busfahrer beleidigt

Goslar. Am Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr, meldete der 52-jährige Fahrer eines Busses mehrere pöbelnder Jugendlicher in seinem Bus an der Haltestelle im Ginsterbusch. Die Jugendlichen weigerten sich, den Bus zu verlassen. Ein 16-jähriger aus Goslar beleidigte den Busfahrer im Anschluss. Fünf weitere Jugendliche im Alter zwischen 15 bis 19 Jahren erhielten einen Platzverweis und mussten den Bus verlassen.

i.A. Holzhausen, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell