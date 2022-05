Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 25. Mai 2022, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen, die Geldbörse und das Mobiltelefon der Marke Samsung einer 48-jährigen Frau. Zum genannten Zeitpunkt befand sich diese für Einkäufe in einem Verbrauchermarkt der Oldenburger Straße. Ihre Geldbörse und das Mobiltelefon befanden sich in einer mitgeführten Tasche, die sie wiederum im Einkaufswagen abgelegt hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl auf Baustellen

Von Freitag, 20. Mai 2022, 14.00 Uhr bis Mittwoch, 25. Mai 2022, 12.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Baustellengelände im Sternbusch und entwendeten ein Gasschweißgerät.

Von Montag, 23. Mai 2022, 15.00 Uhr bis Mittwoch, 25. Mai 2022, 09.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein weiteres Baustellengelände im Sternbusch. Hier verschafften sie sich Zutritt zu einem verschlossenen Raum und entwendeten drei Deckenleuchten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Damme - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25. Mai 2022, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 26. Mai 2022, 01.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Raleigh Cruise, welches in der Großen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Steinfeld - Steuergeräte und Technik gestohlen

Am Donnerstag, 26. Mai 2022, zwischen 01.00 Uhr und 8.30 Uhr, drangen in der Straße Zur Mühle bislang unbekannte Personen gewaltsam in die Führerhäuser von LKW ein und entwendeten aus insgesamt sechs Zugmaschinen die Steuergeräte sowie weitere Technik. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25. Mai 2022, 12.00 Uhr und Donnerstag, 26. Mai 2022, 7.10 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Verglasung eines Schulgebäudes in der Driverstraße. Dabei ging eine Scheibe zu Bruch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Gabelstapler beschädigt

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25. Mai 2022, 18.00 Uhr und Donnerstag, 26. Mai 2022, 9.00 Uhr, wurde ein Gabelstapler eines Steinwerks in der Industriestraße unbefugt in Gebrauch genommen. Anschließend wurde dieser stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 26. Mai 2022, gegen 19.40 Uhr, fuhr ein 21-jähiger Transporter-Fahrer aus Vechta auf der Stukenborger Straße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 26. Mai 2022, um 11.59 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Taunusstein auf der Wittenfelder Straße in Richtung Vörden. Vor ihm bremsten verkehrsbedingt eine 31-jährige Autofahrerin aus Dinslaken und ein 22-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden. Der 24-jährige Autofahrer fuhr auf das vordere Fahrzeug auf, wodurch dieses wiederum auf den 22-jährigen Autofahrer geschoben wurde. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin der 31-jährigen Frau aus Dinslaken leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell