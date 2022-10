Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 12.10.2022

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Langelsheim. Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Mittwoch um 10:25 Uhr auf der Europkreuzung. Ein 66jähriger Liebenburger beabsichtigte mit seinem Skoda von der Braunschweiger Straße nach links in die Lange Straße abzubiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang eines 54jährigen, der mit seinem Dreirad Piaggio Ape 50 die Mühlenstraße in Richtung Braunschweiger Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß kippe das Dreirad auf die Seite und es liefen Betriebsflüssigkeiten aus. Der Fahrer der Ape 50 wurde dabei verletzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Langelsheim wurden die Betriebsflüssigkeiten gebunden, beide Unfallfahrzeuge wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro

Torsten Schmidt

Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell