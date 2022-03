Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Feuer an Wohnhaus

Ochtrup (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache hat es am Mittwoch (30.03.22) an einem Wohnhaus in Langenhorst an der Straße Felderhook gebrannt. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand im Bereich einer Terrasse des Hauses. Das Feuer griff auf eine Hauswand über. Teile der Hauswand, des Dachstuhls sowie die Terrasse wurden zerstört. Zur Brandzeit befand sich nur eine Person im Gebäude, die sich in Sicherheit bringen konnte. Die Feuerwehr war mit knapp 50 Kräften im Einsatz und löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Höhe des Sachschadens können derzeit nicht gemacht werden.

