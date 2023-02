Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zweiradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt (21.02.2023)

Triberg (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 500 (Gerwigstraße) einen Unfall verursacht. Ein 41-jähriger fuhr mit einem Skoda Oktavia talwärts und wollte nach links auf die Straße "Lehrer-Holzmann-Weg" abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 59-Jährigen zusammen, der auf einem Motorroller der Marke Daelim unterwegs war. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell