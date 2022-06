Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen/Dörentrup-Hillentrup. Zigarettenautomaten gestohlen.

Lippe (ots)

Diebe stahlen in kurzer Zeit zwei Zigarettenautomaten samt Inhalt. Beide Automaten waren an Hauswänden befestigt. Allein der Wert der Automaten beträgt etwa 10.000 Euro. In der Nacht zu Sonntag (26. Juni 2022) stahlen die Täter einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Dörentrup. Eine Nacht später (27. Juni 2022) schlugen die Diebe in Kalletal-Hohenhausen zu. Auch hier wurde der Automat mit Gewalt von einer Hauswand in der Lemgoer Straße gerissen. Vermutlich transportierten die Täter die Geräte mittels Fahrzeugen ab. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090.

