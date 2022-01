Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Bergkamen (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, hat die Kreispolizeibehörde Unna im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise aus der Bevölkerung zu Tatverdächtigen einer gefährlichen Körperverletzung am 19. November 2021 in Bergkamen gebeten. Aufgrund mehrerer Hinweise, die nach der Veröffentlichung bei der Polizei eingegangen sind, wurden die Identitäten der Tatverdächtigen geklärt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Die Kreispolizeibehörde Unna bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie bei der Presse für die Mithilfe. Medien werden gebeten, die Lichtbilder nicht mehr zu verwenden und aus dem System zu löschen.

