Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht (12.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr hat ein Autofahrer einen Unfall in der Schillerstraße verursacht und ist anschließend weggefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ein 45-Jähriger stieß mit einem Audi A6 gegen einen am Straßenrand abgestellten Toyota Auris. Dabei entstand am Toyota ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Unfallflucht und teilte seine Beobachtung der Polizei mit. Diese ermittelt nun gegen den Fahrer des Audi wegen Unfallflucht.

