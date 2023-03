Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Eine Verletzte bei Unfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochvormittag bei Eppingen. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem VW Touran gegen 11.45 Uhr die Bundesstraße 293 in Fahrtrichtung Karlsruhe und wollte nach links in Richtung Eppingen abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den Mercedes Sprinter eines 75-Jährigen, der in Richtung Heilbronn unterwegs war. Beim Abbiegevorgang der Frau kollidierten daher die Fahrzeuge miteinander. Die VW-Fahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren wurden sie abgeschleppt.

Schwaigern/Massenbachhausen: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Einbrecher waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Schwaigern und Massenbachhausen unterwegs. Zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, versuchten Unbekannte in Schwaigern-Massenbach die Werkstatttür einer Firma in der Straße "Gewerbering" aufzubrechen. Nachdem dies misslang, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt ins Innere des Lagerraums. Von hier aus begaben sich die Einbrecher in den Verkaufsraum. Dort wurde Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Ebenfalls in Schwaigern, in der Dieselstraße, wurde eine weitere Firma Ziel der Täter. Zwischen 3 Uhr am Dienstag und 3.30 Uhr am Mittwoch schlugen Unbekannte ein Fenster des Gebäudes ein, nachdem das Aufhebeln eines Metalltors zuvor misslang. In den Büroräumen erbeuteten der oder die Einbrecher 200 Euro Bargeld und flüchteten anschließend. Auch in Massenbachhausen trieben Unbekannte in derselben Nacht ihr Unwesen und versuchten in eine Firmen in der Vogelsangstraße und der Robert-Bosch-Straße einzubrechen. In beiden Fällen misslang der Versuch. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07138 810630 an den Polizeiposten Leintal.

Bad Friedrichshall: Einbruch in Bäckerei - Wer hat was gesehen?

Unbekannte verschafften sich am frühen Donnerstagmorgen Zutritt zu einer Bäckerei in Bad Friedrichhall. Gegen 4 Uhr manipulierte der oder die Täter an der Seiteneingangstür des Geschäfts am Rathausplatz und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach bisherigem Stand wurde nichts entwendet und der oder die Unbekannten verließen die Bäckerei unerkannt über eine weitere Eingangstüre. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neckarsulm: Unfallverursacher geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Mittwochmorgen in Neckarsulm einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 6.30 Uhr bog ein 20-Jähriger mit seinem Opel Corsa von der Lautenbacher Straße in die Grenchenstraße ab. Zeitgleich bog der oder die Unbekannte von der Grenchenstraße nach links in die Lautenbacher Straße ein. Hierbei schnitt die Person mit ihrem PKW die Kurve, weshalb es zu einem Streifvorgang der beiden Autos kam. Am Corsa des 20-Jährigen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der unbekannte Fahrzeug-Führer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Gundelsheim: PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmittag in Gundelsheim. Eine 29-Jährige hatte ihren Opel gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Kleidergeschäfts in der Bahnhofstraße abgestellt. Als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Vermutlich war ein Unbekannter mit seinem Auto beim Ein- oder Ausparken am Opel der Frau hängengeblieben und flüchtete nach dem Unfall. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Löwenstein: Pedelec aus Schuppen gestohlen - Zeugen gesucht

Ein hochwertiges Pedelec wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem Schuppen in Löwenstein gestohlen. Eine unbekannte Person hebelte zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch und Donnerstagmorgen, 6.45 Uhr, die Verriegelung des Häuschens in der Straße "Hälde" auf und nahm das Zweirad im Wert von mehreren tausend Euro mit. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Pedelecs machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

A 81/Hardthausen am Kocher: Zwei Verletzte bei Auffahrunfällen

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis zweier Unfälle auf der Autobahn 81 am Mittwochmorgen. Gegen 7.45 Uhr staute sich, aufgrund der einspurigen Verkehrsführung, der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Neuenstadt, weshalb ein 48-Jähriger seinen Opel verkehrsbedingt anhalten musste. Dies nahm eine hinter ihm fahrende 31-Jährige vermutlich zu spät wahr und fuhr mit ihrem BMW auf den Opel auf. Durch die Kollision wurde 43 Jahre alte Beifahrer im Vivaro schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Kurz darauf, gegen 8 Uhr, musste ein Sattelzugfahrer sein Fahrzeug ebenfalls aufgrund des Staus bis zum Stillstand abbremsen. Dies realisierte ein dahinterfahrender 55-Jähriger vermutlich zu spät, weshalb sein LKW, trotz eingeleiteter Bremsung, mit dem Sattelzug kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der LKW-Fahrer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des an den beiden Brummis entstandenen Sachschaden ist bisher noch unklar.

