Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Versuchtes Raubdelikt am Bahnhof, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Nach einem mutmaßlichen versuchten Raubdelikt in Achern hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein 23-Jähriger erschien am frühen Mittwochmorgen bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und berichtete von dem Vorfall. Demnach sei er gegen 2 Uhr am Bahnhof in Achern von einem Mann nach Geld gefragt worden. Nachdem der junge Mann der Bitte des Unbekannten nicht nachkam, soll dieser ein Messer gezogen und wiederholt Geld verlangt haben. Als der 23-Jährige erneut beteuerte, kein Geld mit sich zu führen, habe ihn der Fremde mit einem Fußtritt zu Boden gebracht und beleidigt, bevor er im Anschluss mit einem Fahrrad in Richtung Stadtmitte davonfuhr. Das Opfer erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen an den Händen, blieb ansonsten jedoch äußerlich unversehrt. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen circa 25 Jahre alten Mann mit schwarzen, längeren Haaren (rund 10 Zentimeter), Vollbart und südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Zur Tatzeit trug dieser eine braune Jacke sowie eine schwarze Hose. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werde gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21 2820 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei zu melden.

/le

