Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter beschädigt eine Fensterscheibe eines Fast-Food-Restaurants

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, eine Fensterscheibe eines in der Opelstraße befindlichen Fast-Food-Restaurants beschädigt und einen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

