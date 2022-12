POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte beschädigen ein Rolltor der Feuerwehr- Polizei sucht Zeugen

Aldingen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer auf dem Berliner Weg eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte einen am rechten Straßenrand geparkten blauen Fiat Bravo. Dabei entstand an der Fahrerseite des Autos ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei in Spaichingen bittet Zeugen, die den ...

mehr