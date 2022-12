Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der Hauptstraße- Hinweise erbeten

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntagvormittag auf der Hauptstraße ereignet hat. Gegen 10.15 Uhr wollte ein 45-Jähriger mit einem Skoda Kodiag aus einem Grundstück nach links in Richtung Rottweil auf die Hauptstraße einfahren. Aufgrund eines auf der Hauptstraße geparkten Transporters war die Sicht beeinträchtigt, weshalb sich der Mann langsam auf die Durchgangsstraße hineintastete und seinen Wagen bis zum Stillstand abbremste, als ein weißer Kleinwagen sich aus Richtung Rottweil herkommend näherte. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens prallte mit dem stehenden Skoda zusammen und setzte seine Fahrt im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, in Richtung Tuttlingen fort. Zeugen, des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell