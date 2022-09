POL-HS: Kettensäge aus Garage entwendet

Geilenkirchen (ots) - Einbrecher gelangten in der Konrad-Adenauer-Straße über ein Fenster in die Lagerhalle eines gemeinnützigen Vereins. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie dort Lebensmittel. Die Tat ereignete sich zwischen dem 05. September (Montag), 16 Uhr, und dem 08. September (Donnerstag), 10 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr