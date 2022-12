Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle

Trossingen (ots)

Ein Betrunkener hat am Freitag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 433 einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Der 26-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai war auf der L 433 von Aldingen herkommend in Richtung Trossingen unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe der Heuberg-Höfe kam der Mann mit seinem Wagen auf die linke Fahrspur und streifte einen entgegenkommenden Ford Ka eines 66-Jährigen. Ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der 26-Jährige seine Fahrt in Richtung Trossingen fort. Aufgrund polizeilicher Ermittlungen konnte der Unfallverursacher von Beamten kurze Zeit später kontrolliert werden. Der Autofahrer stand deutlich unter alkoholischer Beeinflussung, was ein Alkoholtest mit über1,6 Promille bestätigte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell