Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz zum Brand in der JVA Rottweil

Rottweil (ots)

Tatverdacht wegen vorsätzlicher Brandstiftung erhärtet - 29-Jähriger in Haft

Zu dem Brand am Freitagmorgen in der Justizvollzugsanstalt Rottweil (wir berichteten bereits https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5401646 ) hat sich im Zuge der eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nunmehr der Tatverdacht wegen eines vorsätzlichen Brandstiftungsdeliktes gegen den 29-jährigen Haftinsassen erhärtet. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich neben den Justizangestellten über 30 Häftlinge in der JVA. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Brandlegung neben dem Gebäude der JVA auch Menschen zu Schaden kommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der Mann am Freitagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Nach Eröffnung eines entsprechenden Haftbefehls befindet sich der Mann nun in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft Rottweil,

Leitende Oberstaatsanwältin Sabine Mayländer, Tel.: 0741 243-0

Polizeipräsidium Konstanz,

Polizeihauptkommissar Dieter Popp, Tel.: 07531 995-1012

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell