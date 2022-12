Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz zum Leichenfund in Rottweil

Rottweil (ots)

Ehemann der 57-Jährigen in Haft genommen - Ermittlungen wegen einem möglichen Tötungsdelikt eingeleitet

Die durchgeführte Obduktion des am Donnerstag auf einem Privatgrundstück durch die Polizei aufgefundenen weiblichen Leichnams ergab, dass es sich um die als vermisst gemeldete 57-Jährige aus Rottweil handelt. Zudem starb die Frau durch Gewalteinwirkung. Gegen den Ehemann der 57-Jährigen wurden Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdeliktes eingeleitet. Dieser wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Haftrichter vorgeführt. Seitdem befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den näheren Todesumständen und einer möglichen Motivlage dauern an.

