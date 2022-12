Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Ortsteil Winzeln, Lkr. Rottweil) Unfall fordert über 12.000 Euro Schaden

Fluorn-Winzeln, Ortsteil Winzeln, Lkr. Rottweil (ots)

Über 12.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der sich am Freitagvormittag an der Einmündung der Zollhausstraße auf die Rottweiler Straße ereignet hat. Gegen 10.45 Uhr wollte eine 51-jährige Fahrerin eines Kleinwagens des Typs Smart fortwo von der Zollhausstraße auf die Rottweiler Straße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Skoda Superb, dessen 33-jährige Fahrerin auf der bevorrechtigten Rottweiler Straße in Richtung Ortsausgang Winzeln unterwegs war. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

