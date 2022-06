Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Schiffsunfall Feldwegbrücke Ilvesheim

Ilvesheim (ots)

Am Dienstag, den 14.06.2022, gg. 10:30 Uhr kollidierte ein niederländisches Tankmotorschiff mit der Feldwegbrücke in Ilvesheim. Hierbei blieb das Steuerhaus an der Brücke hängen und wurde stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Das Schiff ist nicht mehr fahrbereit. Eine Person wurde dabei leicht verletzt (Schnittverletzung). Die Brücke wurde für ca. 2 Std. gesperrt. Mittlerweile ist der Verkehr für Fahrzeuge bis 5 t wieder freigegeben. Schwerere Fahrzeuge sowie die dort verlaufende Buslinie werden umgeleitet. Die Schifffahrtsstraße musste nur kurzfristig gesperrt werden. Betriebsstoffe traten keine aus, so dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Umwelt bestand. Die Brücke wird nun von einem Sachverständigen in Augenschein genommen. Die Unfallursache wird aktuell durch die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Mannheim des Polizeipräsidiums Einsatz ermittelt.

