POL-Einsatz: Brand im Stuttgart-Hedelfingen

Überlingen (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 26.05.2022, um ca. 21:30 Uhr wurde der Wasserschutzpolizeistation Überlingen ein sinkendes Motorboot vor Hagnau gemeldet. Die zwei Bootsinsassen trieben bereits im Wasser und gelangten aus eigener Kraft an Land. In vorbildlicher Weise trugen sie ihre mitgeführten Rettungswesten und steuerten ihr Boot bei ...

