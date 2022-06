Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Internationale Verkehrskontrollen der Schifffahrt auf dem Bodensee

Göppingen (ots)

Internationale Verkehrskontrollen auf dem Bodensee

Am Freitag, 10.06.2022 wurde in der Zeit von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr eine koordinierte internationale Verkehrskontrolle auf dem Bodensee mit den Wasserschutzpolizeidienststellen aus Österreich, Schweiz und Deutschland durchgeführt. Es wurden 141 Wasserfahrzeuge, davon 85 Motorboote, 24 Segelboote und 24 sonstige Wasserfahrzeuge (zum Beispiel SUP und Kajaks) überprüft. Bei den Kontrollen wurden 39 Verstöße gegen die Bodenseeschifffahrtsordnung festgestellt. Die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg beteiligte sich mit den drei Wasserschutzpolizeistationen Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen sowie den Wasserschutzpolizeiposten Langenargen und Reichenau an der internationalen Kontrolle, welche zwei Mal im Jahr durchgeführt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell