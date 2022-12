POL-KN: (Neuhausen ob Eck- Worndorf/ Lkr. Tuttlingen) Vergessener Topf ruft Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan

VS-Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Die Polizei in Villingen sucht den 61-jährigen Dirk B. aus Villingen. Er wurde zuletzt am 23.12.2022 gegen 20.30 Uhr beim Verlassen der Gaststätte "Ott" in der Villinger Innenstadt gesehen. Entgegen sonstiger Gewohnheiten ist er nicht mehr an seine Wohnanschrift ...

