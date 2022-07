Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses - Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sowohl dem Polizeinotruf als auch der Rettungsleitstelle wurde am Sonntagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, ein Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in der Hardtstraße (Korrektur der Örtlichkeit zur Pressemitteilung Nr. 1) mitgeteilt. Durch den Brand im 1. Obergeschoss kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zwei Bewohner des Hauses und ein hinzugeeilter Nachbar, welcher helfen wollte, wurden leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Einfamilienhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, die Bewohner konnten vorerst in einem Hotel untergebracht werden. Über die Höhe des Sachschadens und der Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Bei dem Einsatz waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim, Reilingen und Schwetzingen mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen erfolgt durch die Brandermittler des Polizeireviers Hockenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell