Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses - Pressemitteilung Nr. 1

Hockenheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, wurde dem Polizeinotruf in Hockenheim ein Brandausbruch eines in der Blumenstraße befindlichen Einfamilienhauses gemeldet. Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

