Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeug durch Eis beschädigt

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 3 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Mannheimer Innenstadt mehrere mit Eis befüllte Plastiktüten aus seinem Wohnungsfenster geworfen. Eine Abkühlung für alle die nicht ohne Folgen blieb. Eine der gefüllten Plastiktüten beschädigte die Frontscheibe eines geparkten Fahrzeugs. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Weitere Ermittlungen werden wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621-12580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell